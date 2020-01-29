В Крыму предложили прописать в Конституции защиту соотечественников по всей планете

В Крыму предложили прописать в Конституции защиту соотечественников по всей планете

29.01.2020, 18:26, Новости дня

Член Общественный палаты Крыма Андрей Мальгин предложил прописать в Конституции защиту соотечественников в любой точке земного шара.

«Не надо забывать о тех, кто остался за пределами отечества не по своей воле, о тех миллионах русских людей, которые живут сейчас на Украине, о гражданах Донбасса, которые ведут там свою борьбу. Если мы не можем прописать в конституции возможность воссоединения, то должны прописать обязанность государства по поддержке соотечественников, поддержке русского языка, их культуры и их носителей и защиты их в любой точки земного шара», – сообщил Мальгин, передает РИА «Новости».

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предположил, что в новой поправке к Конституции Центробанк может изменить свою подотчетность.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Из-за вспышки и распространения нового коронавируса Международная федерация лыжного спорта (FIS), Федерация лыжного спорта Китая и оргкомитет соревнований в Яньцине решили отменить запланированный на 15-16 февраля первый в истории страны этап Кубка мира по горнолыжному спорту, сообщила 29 января пресс-служба FIS. «С большим сожалением все заинтересованные стороны приняли трудное решение отменить этап Кубка мира в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика