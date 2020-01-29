Мнение: Замочил соратничка

Мнение: Замочил соратничка

29.01.2020, 18:26, Разное

Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».

Это тот самый Игнатьев, который недавно призывал «мочить» журналистов, критикующих власти в его регионе. Затем Игнатьев на камеру поиграл с сотрудником МЧС в «собачку» — заставил его прыгать за ключами от служебной машины.

Сначала Игнатьева сплюнули из своих рядов «едроссы», и вот, теперь, он получил пинок от Путина.

Между прочим, на его место назначен временно исполняющим обязанности депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев. Лишний раз доказав, что это та еще «оппозиция».

Вероятно, если бы главы регионов избирались на свободных выборах, зависели от своих избирателей, то вряд ли, кто-нибудь из них вел себя так вызывающе, как Игнатьев.

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Источник: СерпомПо



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