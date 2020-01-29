Мнение: Исторический предшественник «Сделки века»

Исторический предшественник "Сделки века".
Режим апартеида в ЮАР до 1996 года.
Как кончил расистский режим в ЮАР, который, кстати, также обладал ядерным оружием и бомбил соседей, попутно угнетая коренное население, прекрасно известно. И это явно была не "сделка века".
Источник: Colonel Cassad
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