Мнение: Исторический предшественник «Сделки века»

Исторический предшественник "Сделки века".

Режим апартеида в ЮАР до 1996 года.

Как кончил расистский режим в ЮАР, который, кстати, также обладал ядерным оружием и бомбил соседей, попутно угнетая коренное население, прекрасно известно. И это явно была не "сделка века".

Источник: Colonel Cassad

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