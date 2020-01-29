Мнение: Исторический предшественник «Сделки века»

Мнение: Исторический предшественник «Сделки века»

29.01.2020, 18:23, Разное

Исторический предшественник "Сделки века".

Режим апартеида в ЮАР до 1996 года.

Как кончил расистский режим в ЮАР, который, кстати, также обладал ядерным оружием и бомбил соседей, попутно угнетая коренное население, прекрасно известно. И это явно была не "сделка века".

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Из-за вспышки и распространения нового коронавируса Международная федерация лыжного спорта (FIS), Федерация лыжного спорта Китая и оргкомитет соревнований в Яньцине решили отменить запланированный на 15-16 февраля первый в истории страны этап Кубка мира по горнолыжному спорту, сообщила 29 января пресс-служба FIS. «С большим сожалением все заинтересованные стороны приняли трудное решение отменить этап Кубка мира в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика