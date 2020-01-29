Финляндия и Латвия решили создать свой бронеавтомобиль

Финляндия и Латвия решили создать свой бронеавтомобиль

29.01.2020, 18:19, Новости дня

Финляндия и Латвия запустили программу по созданию бронемашины на базе финского БТР Patria, сообщило минобороны страны.

Подписание соглашения между главами оборонных ведомств стран Антти Кайкконеном и Артисом Пабриксом прошло в здании финского минобороны в Хельсинки, передает РИА «Новости».

«На данном этапе это сотрудничество между Финляндией и Латвией, но следующие этапы позволяют также другим странам присоединиться к программе сотрудничества. Это является отличным примером углубления сотрудничества в области обороны между странами-членами ЕС», – сказал министр обороны Кайкконен.

Новый БТР будет основан на национальных и многонациональных тестах и оценках, базой для машины станет колесная платформа Patria.

Patria – это финская государственная оборонная компания, занимающаяся производством бронеавтомобилей, вертолетов, беспилотников и т.д.

Осенью 2019 года Финляндия отказалась от новых военных контрактов с Турцией из-за операции Анкары на севере Сирии.



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