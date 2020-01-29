Зурабишвили в ПАСЕ: Грузия примет российскую делегацию, несмотря на протесты своих граждан

Грузия сделает исключение и обеспечит въезд в страну и участие в мероприятии Совета Европы тех членов российской делегации, которые нарушили грузинский закон об оккупированных территориях. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в Страсбурге на Парламентской Ассамблее Совета Европы.

«Грузия в данном случае выйдет за рамки своего собственного законодательства, которое не даёт право посещать Грузию тем гражданам, которые ранее посетили оккупированные территории страны. Многие российские депутаты не смогли бы приехать в Тбилиси. Но мы, в отличие от России, страна, которая соблюдает свои международные обязательства. Мы примем парламентскую ассамблею согласно правилам и регламенту ПАСЕ, в соответствии с принципами этой организации. Для нас это нелегкий шаг. Население не одобрит это. Но мы это сделаем, потому что остаёмся верными своим принципам и руководящим указаниям этой организации», – заявила 28 января Зурабишвили.

Предыстория

В Грузии, которая с ноября 2019 года является страной-председателем Совета Европы, в мае должна состояться встреча глав внешнеполитических ведомств государств-членов этой организации, в том числе России. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который по неподтвержденным данным намерен принять участие в форуме, неоднократно нарушал грузинский закон об оккупированных территориях, согласно которому въезд в Абхазию разрешается только со стороны Зугдиди (Западная Грузия), а на территорию Цхинвальского региона – только со стороны Гори (Восточная Грузия). Нарушителям этого закона в случае первой поездки в оккупированные регионы грозит денежный штраф, а если речь идет о сотрудничестве с сепаратистскими властями или неоднократном нарушении, то, по грузинским законам, за это может грозить лишение свободы.

Одновременно согласно этому же закону, у правительства есть возможность действовать по собственному усмотрению в особых случаях, и, соответственно, визит главы российского МИДа в Грузию возможен на законном основании с юридической точки зрения.

В то же время гражданские активисты уже заявили, что устроят масштабные протесты в случае если власти впустят в страну нарушителей грузинского закона об оккупированных территориях.

Реакция в Тбилиси

Грузинская оппозиция не видит необходимости в том, чтобы делать исключение для российской делегации, так как данный визит является сугубо протокольным, и не будет результативным для российско-грузинских отношений.

«Не предвидится никакого реального результата от этого церемониального визита Лаврова, который состоится лишь по причине церемониальной роли Грузии, как страны-председателя. Так что все это унизительно и оскорбительно… Большинство населения Грузии воспримет это крайне отрицательно и за этим последуют серьезные акции», – заявили в «Европейской Грузии».

В ответ на критику оппозиции, правящая «Грузинская мечта» заявляет, что пока вопрос о визите российской делегации не решен, и что окончательное решение будет принято «после консультаций с европейскими партнерами».

При этом предшественник Зурабишвили, экс-президент Георгий Маргвелашвили считает, что Сергей Лавров должен быть допущен в Грузию. По его словам, российская делегация прибудет по приглашению европейских партнеров Грузии – именно тех, которые помогают стране в её борьбе против российской оккупации и проведении политики непризнания оккупированных территорий. По мнению экс-президента, Грузия не должна вызывать раздражение европейских партнеров, давая повод для обвинений, что, якобы «грузины не понимают азов дипломатии».

«Визит Лаврова одновременно предоставляет новые возможности. В это время Грузия будет в фокусе всех мировых телекамер… Мы сможем вновь сконцентрировать внимание на проблеме российской оккупации, а также продемонстрировать, насколько неприемлем для населения Грузии визит Лаврова, но, в то же время, насколько мы считаемся с Европой, и с теми людьми кто, как я считаю, довольно бестактно пригласили российского министра в Тбилиси» , – заявил экс-президент в интервью грузинским СМИ.

Реакция в Москве

Комментарии на приглашение грузинского президента были сделаны и в Москве. Вице-спикер российской Госдумы Пётр Толстой не исключил, что российская делегация под руководством Сергея Лаврова действительно примет участие в мероприятии Совета Европы, запланированном в Тбилиси 14-15 мая, хотя он сказал, что в России сперва ждут извинений: «Я лично думаю, что сначала извиняются, а потом едем в гости… Мы ждём от наших грузинских коллег, что они извинятся».

Толстой имел в виду события июня прошлого года. Тогда Сергей Гаврилов, член российской Коммунистической партии, глава Комитета Госдумы РФ, оказался в центре скандала, приведшего к масштабным антиправительственным протестам в Грузии. Поводом для очередного кризиса в двусторонних отношения стали видеокадры с российским депутатом в кресле спикера грузинского парламента 20 июня 2019 г., и его обращение к делегатам на русском языке. Конференция была прервана, а российская делегация под защитой правоохранителей в тот же вечер покинула страну.

В ответ на это президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии» – «в целях их безопасности». Запрет на прямое авиасообщение между странами действует по сей день.

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