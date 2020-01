Глобальный интернет. SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников

Аэрокосмическая компания SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9 с еще 60 спутниками для интернета Starlink. Трансляцию запуска компания проводила на своем YouTube канале 29 января.

Изначально запуск спутников должен был состояться 27 января, но его перенесли на 28 января, а затем еще раз на 29 января.

Первая ступень ракеты Falcon 9 в автоматическом режиме уже совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, говорится в Twitter компании.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – our 49th successful landing of an orbital class booster pic.twitter.com/QyR3zyPcIp

— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020

Это уже четвертый вывод спутников Starlink на орбиту. Первые 60 спутников были запущены в конце мая, а вторые – в ноябре 2019 года, а третьи — в начале января 2020 года.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

