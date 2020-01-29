Назначение Козака означает, что Москва будет продвигать идеи вхождения «ЛДНР» в политический круг Украины. Это еще хуже, чем замороженный конфликт

Информация об отставке Суркова неоднократно появлялась в украинских СМИ со ссылкой на спецслужбы и так называемых военных экспертов. Впоследствии РФ сама опровергала эту информацию. Точно так же не соответствовали действительности данные о том, что Сурков ездил на оккупированную территорию Донбасса. Вместе с этим на протяжении пяти лет нам пытались навязать мысль о существовании конфликта между башнями Кремля. Но в России есть только один центр принятия решений – это Путин. И Сурков, и Козак – это лишь исполнители, не более того.

У Суркова есть «позитивный» опыт – это и Абхазия, и Южная Осетия. И глупо считать, что его отставка приведет к заморозке конфликта на Донбассе. Все его сценарии приводили к признанию конкретных территорий со стороны РФ в одностороннем порядке. То есть процессы, происходящие в ОРДЛО, – это калька процессов в Абхазии и Южной Осетии. Сначала массовая выдача паспортов РФ, потом заявления об ущемлении прав российских граждан (а не просто – русскоговорящих) и интервенция с признанием квазигосударств. Отставка Суркова, как идеолога этих процессов, является невозможной. Но, тем не менее, он и Козак – это пешки, которых можно поменять.

Сейчас Козака представляют как более либерального человека, и думают, что сценарий урегулирования ситуации будет более благоприятным для Украины. Но это не так. Козак связан с так называемым молдовским процессом урегулирования. Именно он в 2003 году предложил для Молдовы «формулу Козака» – аналог «формулы Штайнмайера». Она предусматривала федерализацию Молдовы, фактическую демилитаризацию молдавской армии и сворачивание процессов интеграции в ЕС и НАТО. Плюс, выдвигалась идея предоставления особого статуса не только Приднестровью, но и Гагаузии. Поэтому те, кто рассказывают, что приход Козака вместо Суркова – позитив для Украины, это полезные идиоты.

В 2003 году молдавскому руководству в лице тогдашнего президента Воронина хватило политической воли отказаться от этих предложений Козака. Хотя предварительно он давал на них согласие. Другое дело, что тогда имело место вмешательство США. И тут вопрос – насколько американские партнеры будут сейчас готовы к имплементации «формулы Козака» под видом «формулы Штайнмайера»?

И если в Москве поставили Козака, значит, будут продвигаться идеи вхождения «ДНР» и «ЛНР» в политический круг Украины. А это еще хуже, чем замороженный конфликт. Потому что мы получим бомбу замедленного действия под фундаментом украинской государственности.

Также Москва пытается показать безальтернативность Минских соглашений и навязать Украине выполнение их политической части. На этом акцентировали внимание и Путин, и Лавров. И в это же время происходит отставка Суркова. Это все нужно рассматривать в комплексе. Им важно оставить Украину в орбите своего влияния. И все, что сейчас происходит в информационном поле Украины, – это попытка продвинуть идею компромисса с РФ. Вот в этом основная опасность. А Зеленский считает, что войну нужно заканчивать любым способом. То есть не исключены договоренности по имплементации «формулы Штайнмайера». Это очень опасно.

Источник: «ГОРДОН»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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