Бывшего главного наркополицейского в ЗАО Москвы оставили свидетелем в деле Голунова

В среду по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова был допрошен бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Андрей Щиров, его оставили в статусе свидетеля, сообщил осведомленный источник.
На допросе Щиров заявил, что не знал о действиях подчиненных, которые задерживали Голунова в начале июня, передает «Интерфакс».
Ранее в СК сообщили, что бывшие сотрудники УВД по Западному округу Москвы, предположительно, подкинули наркотики Голунову для того, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.
Сообщалось, что установлены и задержаны пять фигурантов дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.
Журналист был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, но позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента РФ Владимира Путина. Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.
В январе Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.
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