Le Figaro — в отсутствие палестинцев мирный план Трампа становится сделкой Израиля с самим собой

В отсутствие палестинцев израильтяне обсуждают предложенный Трампом план мирного урегулирования в регионе между собой, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, презентация «сделки века» в Вашингтоне во вторник походила на внутриизраильское дело, а переговоры велись исключительно между самими представителями еврейского государства.



Reuters

В отсутствие переговоров с палестинцами израильтяне обсуждают план мирного урегулирования конфликта в регионе между собой, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, представленная во вторник Дональдом Трампом в Вашингтоне «сделка века» походила на «израиле-израильское» соглашение.

По сообщениям газеты, права на переговоры по этому вопросу с американским президентом тет-а-тет удостоился помимо главы израильского правительства и лидер оппозиции Бени Ганц — после назначенных на 2 марта 2020 года парламентских выборов он может стать кандидатом на пост премьер-министра страны.

Для действующего главы правительства Биньямина Нетаньяну, чьей сильной стороной является близость к Трампу, презентация сделки стала трибуной кампании по переизбранию на пост. При этом, как отмечает издание, лидер Белого дома старался не демонстрировать предпочтения ни своему «другу» Нетаньяху, ни его сопернику.

По словам газеты, задача Нетаньяху — продемонстрировать, что именно ему удастся быстро добиться израильского суверенитета над территориями вокруг Иерусалима. Стремясь утешить своих партнёров из ультранационалистических и религиозных кругов правого фланга, он привёз на встречу лидеров израильских поселений из оккупированных районов на Западном берегу реки Иордан и поселил их в том же отеле, где остановился сам.

Как пишет Le Figaro, в Вашингтоне членов Совета Йеша — организации, представляющей жителей оккупированного Западного берега, — подробно проинформировали о деталях сделки. Биньямин Нетаньяху хотел «побаловать» их и убедиться, что они в принципе не против этого плана, поясняет издание.

В 2005 году тот же совет возглавил сопротивление ликвидации Ариэлем Шароном еврейских поселений в Газе. В США члены совета ясно дали понять, что приехали поддержать Нетаньяху, а также заявили о категорическом несогласии с идеей создания Палестинского государства. По словам газеты, израильский премьер успокоил их.

Как отмечает издание, Бени Ганц назвал план Трампа «исторической вехой», при этом заняв отличную от своего соперника позицию. Бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля настаивает на привлечении к переговорам Иордании. Как и другие представители «военного истеблишмента» Израиля, он опасается, что новая «перестановка» ослабит небольшое и хрупкое королевство, где начинают пробиваться ростки исламизма и большую часть населения которого составляют палестинцы.

Кроме того, Ганц намерен помешать Нетаньяху использовать «сделку» в качестве внутриполитического инструмента и извлечь из дела выгоду для своей избирательной кампании. Он настаивает, чтобы рассмотрение плана началось после парламентских выборов в Израиле.

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