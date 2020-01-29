Politico — за дешёвые роутеры Huawei Лондон может поплатиться срывом торговой сделки с США

Борис Джонсон не смог отказаться от сверхбыстрого и недорогого интернета Huawei, и теперь решение о развёртывании сети 5G на территории Великобритании может осложнить торговые переговоры с Соединёнными Штатами, пишет Politico. Вашингтон обвинял своего азиатского конкурента в шпионаже в пользу Пекина, однако разоблачения Сноудена и перегибы в антикитайской риторике заставляют даже американских союзников сопротивляться диктату США.



Reuters

Недорогие роутеры и коммутаторы Huawei оказались слишком большим соблазном для Великобритании, чтобы она прислушалась к предупреждениям со стороны США о возможном шпионаже с помощью оборудования компании, пишет Politico. Для Америки решение Бориса Джонсона развернуть сети 5G от китайского цифрового гиганта является переломным моментом в борьбе с технологическим и экономическим доминированием Пекина. Соединённое Королевство, со своей стороны, своим прагматическим выбором хочет благодаря быстрому и дешёвому развёртыванию высокоскоростного интернета закрепить за собой репутацию страны, которая после брексита делает ставку на открытость цифровым инновациям.

Как рассказывает издание, из-за действий Джонсона Вашингтону будет нелегко убедить такие страны, как Канада и Германия, не закупать оборудование Huawei, что ещё больше ослабит влияние США в этой сфере в будущем. Кроме того, Белому дому, возможно, сейчас остаётся только принять решение британского премьер-министра, несмотря на жалобу сторонника Трампа Бена Сасса, что англо-американские «особые отношения теперь уже не такие особые». Один из чиновников рассказал газете, что в администрации считают по крайней мере частичной победой то, что Лондон решил не допускать Huawei к ядру британской сети, ограничить его использование вне этого ядра и признать, что китайская компания является «продавцом с высоким уровнем риска».

На протяжении всего «крестового похода» против Huawei даже близкие союзники США жаловались на диктат Вашингтона, который не аргументировал свою позицию. Вместо доказательств администрация вслед за госсекретарём Майком Помпео настаивала, что угроза безопасности очевидна просто потому, что это китайская компания. Если в прошлом этого могло бы хватить — особенно принимая во внимание ведущую роль Америки в развитии глобальной информационной сети (создание интернета и цифровых компаний), — то за последние семь лет многое изменилось.

С одной стороны, после разоблачений Эдварда Сноудена за пределами США сохранился гнев на Вашингтон за использование американских компаний для шпионажа, поэтому многие страны меньше склонны принимать его советы по работе интернета. Тех же, кто мог бы к ним прислушаться, отпугнули частые перегибы администрации Трампа в дипломатии по 5G. Немецкий дипломат признался в подкасте для Politico, что его страна, скорее всего, займёт похожую позицию, но не потерпит указки США. К тому же теперь у любой страны мира есть выбор, когда дело касается технологий, — и Китай предоставляет дешёвые и надёжные решения, которыми гордятся китайцы и китайское правительство, не собирающееся мириться с пренебрежительным отношением к компании.

Что касается самой Великобритании, из-за брексита её экономическое будущее неопределённо, поэтому избавляться от Huawei в пользу более дорогих европейских аналогов — только лишняя головная боль. Решение о сотрудничестве с китайцами обязано было разозлить ближайшего союзника Великобритании США, поэтому оно показывает серьёзные противоречия в политике после брексита. Если островное государство введёт сбор в 2% на технологических гигантов, оно ещё сильнее обострит эти противоречия.

Сами по себе два очага борьбы с Вашингтоном являются всего лишь существенной помехой для Лондона, а не кризисом, но в сочетании с его желанием заключить быструю торговую сделку с США они превращаются в проблему. Эта сделка важна по двум причинам: показать остальному миру, что с выходящим из ЕС Соединённым Королевством стоит вести бизнес, а также подтолкнуть ЕС к быстрому заключению собственного торгового соглашения с Великобританией. Однако решение Джонсона может запустить целую серию осложнений в этом деле, потому что оно настораживает конгрессменов-республиканцев, которым, возможно, придётся одобрить торговую сделку.

Ещё до начала переговоров понятно, что они будут проблемными: США хотят полного доступа для американских лекарств и производителей медицинского оборудования, что в 2019 году вызвало возмущение в Великобритании из-за особой роли Национальной службы здравоохранения в жизни страны. Тем временем министр сельского хозяйства США Сонни Пердью занимает жёсткую позицию на переговорах с Евросоюзом, выражая своё несогласие с введённым в Европе запретом на откормленную гормонами говядину или обмытую перуксусной кислотой птицу. Великобританию, судя по всему, ожидает та же участь.

Тем не менее советники Джонсона считают, что если политической платой за Huawei будет отложенная или отменённая сделка, то они делают продуманный выбор. «Через 10 лет мы хотим стать высокотехнологичной Кремниевой долиной по всему Соединённому Королевству, — приводит Politico слова британского госслужащего, который работает в тесном контакте с Джонсоном. — Это важнее, чем получать немного более дешёвое мясо».

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