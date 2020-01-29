Путин отправил в отставку главу Чувашии Игнатьева

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия» . Главой Чувашии назначен депутат Госдумы от Чувашии Олег Николаев.

Накануне Михаила Игнатьева исключили из «Единой России».

В «Единой России» заявили о намерении рассмотреть исключение Игнатьева после двух скандалов с его участием.

Первый был связан с высказыванием Игнатьева о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров, «которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком». Игнатьев заявил, что смысл его «речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили».

Во второй раз губернатору пришлось извиняться, когда в Чувашии торжественно вручали ключи от новых спецмашин представителям пожарных частей нескольких районов республики. В интернете появилось видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от нового служебного автомобиля.

После скандалов глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что поведение Игнатьева во время вручения ключей от новых пожарных машин «находится за гранью понимания». «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям», — отметил он.

Также стало известно, то Игнатьев в ближайшее время уйдет в отставку. Он руководит республикой с 2010 года, его полномочия истекают в сентябре.

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