Главный наркополицейский УВД ЗАО Москвы проходит свидетелем по «делу Голунова»

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров находится в статусе свидетеля по делу журналиста Ивана Голунова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В ходе допроса Щиров заявил, что не знал о действиях своих подчиненных во время задержания Голунова. При этом задержанные экс-сотрудники полиции свою вину не признают, отмечает источник.

Ранее ТАСС сообщал, что Щиров был среди задержанных. Однако позже СК назвал имена пятерых задержанных, Щирова среди них не было.

В числе задержанных оказались бывшие оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также заместитель начальника отдела Игорь Ляховец.

По версии СК, полицейские подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова и сфальсифицировали доказательства его вины.

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