Главный наркополицейский УВД ЗАО Москвы проходит свидетелем по «делу Голунова»

Главный наркополицейский УВД ЗАО Москвы проходит свидетелем по «делу Голунова»

29.01.2020, 17:57, Новости дня

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров находится в статусе свидетеля по делу журналиста Ивана Голунова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В ходе допроса Щиров заявил, что не знал о действиях своих подчиненных во время задержания Голунова. При этом задержанные экс-сотрудники полиции свою вину не признают, отмечает источник.

Ранее ТАСС сообщал, что Щиров был среди задержанных. Однако позже СК назвал имена пятерых задержанных, Щирова среди них не было.

В числе задержанных оказались бывшие оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также заместитель начальника отдела Игорь Ляховец.

По версии СК, полицейские подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова и сфальсифицировали доказательства его вины.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 1. Очередная промежуточная победа зелёных крестоносцев над западной экономикой. Ещё не начался мировой кризис, и у людей пока что есть деньги на путешествия. Только лишь в этом январе разразилась эпидемия китайского коронавируса. Однако уже в прошлом году в Германии и Швеции люди начали отказываться от авиаперелётов, потому что… им стыдно: https://lenta.ru/news/2020/01/28/flygscam/ Европейцы стыдятся экологического вреда […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика