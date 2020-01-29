Главный наркополицейский УВД ЗАО Москвы проходит свидетелем по «делу Голунова»

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров находится в статусе свидетеля по делу журналиста Ивана Голунова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В ходе допроса Щиров заявил, что не знал о действиях своих подчиненных во время задержания Голунова. При этом задержанные экс-сотрудники полиции свою вину не признают, отмечает источник.
Ранее ТАСС сообщал, что Щиров был среди задержанных. Однако позже СК назвал имена пятерых задержанных, Щирова среди них не было.
В числе задержанных оказались бывшие оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также заместитель начальника отдела Игорь Ляховец.
По версии СК, полицейские подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова и сфальсифицировали доказательства его вины.
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