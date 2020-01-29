Терон показала лицо без макияжа

Голливудская актриса Шарлиз Терон поделилась в Instagram селфи без макияжа, на котором запечатлена лежащей рядом со своей собакой.
«Ленивое утро вместе с Джонни Юта», – написала она.
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Lazy mornings feat. Johnny Utah *
У актрисы две собаки: Джонни и Беркли.
Шарлиз Терон родилась 7 августа 1975 года в Бенони, ЮАР. Известность ей принесли ленты «Два дня в долине» (1996), «Могучий Джо Янг» (1998), «Адвокат дьявола» (1997) и «Правила виноделов» (1999).
Она лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», Гильдии киноактеров США. В 2020 году Терон претендует на получение «Оскара».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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