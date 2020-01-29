В Николаеве военнослужащие запаса торговали оружием – СБУ

В Николаеве двое бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины торговали оружием. Об этом 29 января проинформировал пресс-центр СБУ.
«Нелегальное изготовление и продажу организовали двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, уволенных в запас. В мастерской, оборудованной по месту жительства одного из них, злоумышленники переделывали травматическое оружие и доводили его до боевого состояния для дальнейшего сбыта», – рассказали в пресс-службе.
Во время обысков правоохранители изъяли шесть тротиловых шашек общим весом 1, 6 кг, три ручных гранаты Ф-1, семь пистолетов, семь электродетонаторов, большое количество патронов различного калибра, а также средства для кустарной переработки оружия.
Изъятое передали для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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