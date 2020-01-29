Бывший заложник Пантюшенко сообщил, что предлагал боевикам участвовать в программе СБУ «Вернись домой»

Бывший заложник боевиков «ДНР» военнослужащий Богдан Пантюшенко в интервью «Громадському» 28 января рассказал, что, находясь с застенках, он заводил с боевиками разговоры о войне.

«Мне по-человечески было интересно, что думают все там: гражданские, боевики, охрана, руководители. Я всегда с ними заводил разговоры о ситуации в политическом, социальном и экономическом ключе с разных сторон. Всегда предлагал им программу Службы безопасности Украины «Вернись домой». Я считаю, что «русский мир» людям навязали и не все они его приняли. Им что-то обещали, но не то, что произошло на самом деле. Люди поверили, людей обманули», – отметил Пантюшенко.

Он добавил, что сейчас, встречаясь с прессой и представителями власти, постоянно поднимает вопрос освобождения тех, кто остался в ОРДЛО.

«Я хочу сказать, чтобы они просто верили, что все будет хорошо, и не раскисали. Верили и надеялись», – подчеркнул Пантюшенко.

Командир танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным Броня Пантюшенко удерживался боевиками с 18 января 2015 года. Его захватили во время операции у села Спартак в районе донецкого аэропорта.

Пантюшенко в «ДНР» осудили по статьям «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «насильственный захват власти» и «диверсия». В «генпрокуратуре» утверждали, что он подорвал мост на автодороге Донецк – Авдеевка, «чем разрушил важный объект транспортной инфраструктуры».

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Среди них был Пантюшенко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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