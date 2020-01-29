Двоих фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» отправили в спецблок – адвокат

Двоих фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» отправили в спецблок – адвокат

29.01.2020, 17:54, Новости дня

29 января Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по существу. Об этом «Крым.Реалии» сообщил адвокат Рустем Кямилев.

«Эмирусеинов уже этапирован и находится в обычной камере. Однако, Абхаиров и Абдулганиев помещены в спецблок, где находятся под круглосуточным видеонаблюдением», – рассказал адвокат.

Кямилев добавил, что Эмирусеинов жалуется на зубную боль и просит передать ему необходимые лекарства, а Абхаиров не смог принимать участие в заседании стоя из-за боли в спине.

Следующее судебное заседание запланировано 4 февраля 2020 года, отметил адвокат.

На заседании Эмирусеинов заявил, что два диска и книга «концепция Хизб-ут Тахрир» были ему подброшены сотрудниками ФСБ, сообщает «Крымская солидарность».

⚡️СУД ПО «ДЕЛУ ХИЗБ УТ-ТАХРИР»(Красногвардейская группа)Информационный пост29.01.2020UPD_9. Следующие судебные…

Posted by Крымская солидарность on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

14 февраля 2019 года у Абдулганиева, Эмирусеинова и  Абхаирова прошли обыски. В отношении всех троих открыли уголовные дела по подозрению в членстве в запрещенной организации. 

15 января подконтрольный оккупационным властям «Киевский суд» в Симферополе взял их под стражу. 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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