Машина погранслужбы ФСБ попала в серьезную аварию в Донецке

Наряд погранслужбы ФСБ попал в серьезную аварию во время погони за предполагаемыми контрабандистами в Ростовской области. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.
Авария произошла утром 29 января в Донецке. Пограничники на УАЗе преследовали "Ниву", в салоне которой, предположительно, перевозили контрабанду. В какой-то момент навстречу служебному автомобилю выехали "Жигули", уйти от столкновения водитель не успел.
От удара УАЗ вылетел с проезжей части и повис на заборе частного дома, а "шестерка" пробила ограждение другого участка.
Водителя легковушки госпитализировали с многочисленными травмами. Один из сотрудников ФСБ получил легкие повреждения. Предполагаемые злоумышленники скрылись.
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