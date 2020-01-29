Машина погранслужбы ФСБ попала в серьезную аварию в Донецке

Машина погранслужбы ФСБ попала в серьезную аварию в Донецке

29.01.2020, 17:53, Новости дня

Наряд погранслужбы ФСБ попал в серьезную аварию во время погони за предполагаемыми контрабандистами в Ростовской области. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

 

Авария произошла утром 29 января в Донецке. Пограничники на УАЗе преследовали "Ниву", в салоне которой, предположительно, перевозили контрабанду. В какой-то момент навстречу служебному автомобилю выехали "Жигули", уйти от столкновения водитель не успел.

От удара УАЗ вылетел с проезжей части и повис на заборе частного дома, а "шестерка" пробила ограждение другого участка.

Водителя легковушки госпитализировали с многочисленными травмами. Один из сотрудников ФСБ получил легкие повреждения. Предполагаемые злоумышленники скрылись.

Источник: Вести



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