Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

Корреспондент телеканала Russia Today Вафа Шабруни получила серьезное ранение в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает RT, съемочная группа Шабруни работала вблизи складов оружия, оставшихся после отступления боевиков. По информации телеканала, один из снарядов взорвался, и журналистку ранило осколком.
Инцидент прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
"Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти", – написала Симоньян в Twitter.
Сообщается также, что журналистку отправили из клиники города Хан-Шейхун в государственную больницу города Хама.
Как стало известно ранее, к утру 29 января сирийские военные в результате контрнаступления на границе идлибской зоны деэскалации захватили и уничтожили десятки единиц тяжелой техники боевиков.
С 12 января в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии действует режим прекращения огня. При этом правительственные войска прекратили боевые действия еще 9 января, а группировки боевиков продолжили атаковать позиции сирийской армии.
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