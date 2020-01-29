92-летний пенсионер умер после нескольких месяцев брака

92-летний пенсионер умер после нескольких месяцев брака

29.01.2020, 17:52, Новости дня

92-летний житель Омска решил связать себя узами брака. Счастье россиянина было недолгим.

В областном управлении ЗАГС рассказали РИА Новости о самых возрастных женихах и невестах 2019 года. В ведомстве зафиксировано более 38 мужчин и 13 женщин, которым по 75 лет и более. По словам начальника управления ЗАГС Омской области Натальи Биляченко, самая большая разница в возрасте между молодоженами составила 37 лет.

Самой зрелой является пара, в которой жениху на момент регистрации было 92 года, а невесте 81 год. До этого пенсионер полтора года был вдовцом, а его вторая супруга развелась около десяти лет назад. К сожалению, брак был недолгим — в январе 2020 года мужчина умер.

Источник: Вести



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