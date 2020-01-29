92-летний пенсионер умер после нескольких месяцев брака

92-летний житель Омска решил связать себя узами брака. Счастье россиянина было недолгим.
В областном управлении ЗАГС рассказали РИА Новости о самых возрастных женихах и невестах 2019 года. В ведомстве зафиксировано более 38 мужчин и 13 женщин, которым по 75 лет и более. По словам начальника управления ЗАГС Омской области Натальи Биляченко, самая большая разница в возрасте между молодоженами составила 37 лет.
Самой зрелой является пара, в которой жениху на момент регистрации было 92 года, а невесте 81 год. До этого пенсионер полтора года был вдовцом, а его вторая супруга развелась около десяти лет назад. К сожалению, брак был недолгим — в январе 2020 года мужчина умер.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Неумным бабам свойственна хитрожопость. Хитрая пися наивно верит, что всех провела, хотя запредельная глупость её простеньких трёхходовочек всем очевидна. Фото: Соцсети Ярчайший тому пример — Наталья Бочкарёва, пойманная с кокаином в трусах за рулём автомобиля и отделавшаяся лишь штрафиком. Сравним две фотографии гражданки Бочкарёвой? Фото: Соцсети Ту, что слева, она публикует у Эскортограме, когда ждёт […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новый Nissan Note станет 3-рядным и получит сдвижные двери / 28 ноября
- Мадонна проводит время с 26-летним танцовщиком из своей команды / 16 декабря
- Мнение: Новогодний концерт на Первом. Нафталиновый угар. Что это, вообще, было? / 2 января
- Никита Михалков обещал Алле Пугачёвой роль в своём фильме / 1 декабря
- «Друзья пошутили»: Алеся Кафельникова ответила на слухи о предстоящей свадьбе / 13 января
- «Крымская дилемма» президента Лукашенко / 29 ноября
- Танец женских гениталий в телеэфире вызвал неоднозначную реакцию у жителей Австралии / 11 декабря
- Затравленную Ротару пожалели в России / 28 ноября