Кажется, водитель Лексуса встрял на нехилые бабки

Авария, похожая на анекдот произошла в Ирпене, Киевская область, 22 января. Водитель автомобиля ЗАЗ столкнулся с выезжавшим с перекрестка Lexus-ом.

По фото и видео невозможно установить, кто виновик ДТП, но можно предположить, что либо ЗАЗ либо Лексус пытылись проскочить на красный свет.

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Возможно, виновником был водитель Лексуса, решивший, что его белокрылый японец имеет гораздо большее преимущество на дороге, чем владельцы машин попроще, а допотопный Запорожец — и не машина вовсе, а так, недоразумение.

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Но дедушка за рулем антиквариатного советского ЗАЗа думал иначе, и придавил газ, видя, как вальяжно, по-барски выезжает на главную Лексус. Таран прошел успешно и, судя по всему, водители не пострадали.

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Кстати, модельный ряд Лексусов начинается от 2,5 миллионов рублей, ну а о стоимости Запорожца можно только гадать — машина представляет раритетную ценность.

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