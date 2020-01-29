Кажется, водитель Лексуса встрял на нехилые бабки

Кажется, водитель Лексуса встрял на нехилые бабки

29.01.2020, 17:49, Новости дня

Авария, похожая на анекдот произошла в Ирпене, Киевская область, 22 января. Водитель автомобиля ЗАЗ столкнулся с выезжавшим с перекрестка Lexus-ом.

По фото и видео невозможно установить, кто виновик ДТП, но можно предположить, что либо ЗАЗ либо Лексус пытылись проскочить на красный свет.

Возможно, виновником был водитель Лексуса, решивший, что его белокрылый японец имеет гораздо большее преимущество на дороге, чем владельцы машин попроще, а допотопный Запорожец — и не машина вовсе, а так, недоразумение.

Но дедушка за рулем антиквариатного советского ЗАЗа думал иначе, и придавил газ, видя, как вальяжно, по-барски выезжает на главную Лексус. Таран прошел успешно и, судя по всему, водители не пострадали.

Кстати, модельный ряд Лексусов начинается от 2,5 миллионов рублей, ну а о стоимости Запорожца можно только гадать — машина представляет раритетную ценность.



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