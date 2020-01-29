Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева

ВРИО губернатора назначен Олег Николаев.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. Решение было принято на фоне череды скандалов с участием чиновника.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Николаев.

Напомним, что две недели назад, поздравляя работников СМИ с профессиональным праздником Михаил Игнатьев неожиданно разразился тирадой о необходимости «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власти.

Позднее глава региона извинился, но не очень убедительно. При это он заявил, что является человеком доброй души.

После этого губернатор выставил себя в дурном свете во время вручения МЧС новой техники, купленной на средства федерального бюджета. Игривый глава региона решил подразнить офицера МЧС ключами от пожарной машины, поднимая их над головой спасателя, будто дразня собаку.

Поведение Игнатьева вызвало недоумение в обществе и гнев однопартийцев. «Единая Россия» собралась на специальное заседание и вычистила главу Чувашии из своих рядов. Не заставила себя ждать и отставка.

Помочь Игнатьеву пытались его жена и пиарщики. Супруга губернатора назвала видео с прыжками «монтажом», а также заявила, что Игнатьев шутил с МЧСовцем. Пиарщики же, по сообщению СМИ, устроили флешмоб, в которой люди прыгали за ключами, как Игнатьев. Однако от увольнения главу региона это не спасло.

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