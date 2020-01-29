Музыкальная терапия: Беглов может играть на барабанах

Инспектируя детские учреждения губернатор показал, что еще может и играть на экзотических инструментах.
Губернатор Санкт-Петербурга Алексей Беглов всех удивил. Как оказалось, он может не только собственноручно кормить кашей гостей, но и играть на барабанах. Это стало настоящим откровением для чиновников и журналистов, которые оказались невольными свидетелями игры губернатора. А случилось это, когда Беглов ездил с проверкой детских учреждений в Василеостровском районе. Проинспектировав строительство детского сада на Морской набережной, губернатор неожиданно вдруг решил проверить звучание установленных на детской площадке музыкальных инструментов – барабанов. Беглов постучал со знанием дела по барабанам и заслужил аплодисменты.
Видео: Телеканал Санкт-Петербург.
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