Астраханец спас тонущую собаку из ледяной воды

Мужчина бросился в ледяную воду, не побоявшись холода.
В Астрахани житель спас собаку, которая провалилась под лёд. Он проходил мимо с дочерью, увидел животное в беде и решил помочь. Мужчина разделся и, не побоявшись холодной воды полез за собакой.
На снятом очевидцами видео за кадром слышен голос девочки: «Спаси ее!». За героическим поступком мужчины наблюдали прохожие. Мужчина добрался до собаки и вытащил ее на берег под радостные крики детей «Ура, спасли Жулю!»
Жена житель в шутку поздравила его с крещением.
Изданию РИА «Волга» мужчина признался, что не занимается моржеванием, а в холодную воду обычно ныряет только на праздник Крещения.
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