Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправлению

В четверг президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, на котором будет рассматривать роль местного самоуправления в реализации нацпроектов, информирует пресс-служба Кремля.

«30 января Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. На заседании будет рассмотрена роль местного самоуправления в реализации национальных проектов. Также участники обсудят лучшие практики в области управления муниципальными образованиями», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Перед заседанием Путина ознакомят с работой подмосковного Центра управления регионом.

Ранее сообщалось, что поправка в Конституцию в том числе должна определить роль органов местного самоуправления в структуре публичной власти.

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