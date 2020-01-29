Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправлению

Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправлению

29.01.2020, 17:44, Новости дня

В четверг президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, на котором будет рассматривать роль местного самоуправления в реализации нацпроектов, информирует пресс-служба Кремля.

«30 января Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. На заседании будет рассмотрена роль местного самоуправления в реализации национальных проектов. Также участники обсудят лучшие практики в области управления муниципальными образованиями», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Перед заседанием Путина ознакомят с работой подмосковного Центра управления регионом.

Ранее сообщалось, что поправка в Конституцию в том числе должна определить роль органов местного самоуправления в структуре публичной власти.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Игорь Николаев поделился воспоминанием, как Алла Пугачева в честь его именин купила щенка у алкоголика. Старшая дочь композитора Юлия назвала собаку Лада. Игорь Николаев со смехом вспоминает момент из жизни, когда Примадонна подарила ему щенка. Когда-то Пугачева приехала к нему в гости и попросила покатать, использовав для передвижения санки. В определенный момент они застопорились среди […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика