41% украинцев отрицательно относятся к импорту газа из России – опрос

41% граждан Украины отрицательно относятся к поставкам в страну газа из России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в декабре 2019 года.

Положительно к этому относятся 28% респондентов, нейтрально – 26%.

Участникам опроса были предложены также варианты поставок в Украину топлива из Беларуси и других стран Европы.

Наиболее высокий уровень поддержки опрошенные показали по отношению к топливу из стран Европы – 37% по сравнению с 34% из Беларуси. Отрицательно относятся соответственно 23% и 24%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Исследование проводилось с 18 по 23 декабря 2019 года. Методом формализованного интервью было опрошено 2 тыс. человек, проживающих на подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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