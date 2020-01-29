41% украинцев отрицательно относятся к импорту газа из России – опрос

41% граждан Украины отрицательно относятся к поставкам в страну газа из России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в декабре 2019 года.
Положительно к этому относятся 28% респондентов, нейтрально – 26%.
Участникам опроса были предложены также варианты поставок в Украину топлива из Беларуси и других стран Европы.
Наиболее высокий уровень поддержки опрошенные показали по отношению к топливу из стран Европы – 37% по сравнению с 34% из Беларуси. Отрицательно относятся соответственно 23% и 24%.
Инфографика: ratinggroup.ua
Исследование проводилось с 18 по 23 декабря 2019 года. Методом формализованного интервью было опрошено 2 тыс. человек, проживающих на подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Поставленные военным бронетранспортеры БТР-4Е, о дефектах которых сообщалось ранее, – качественные. Об этом 29 января заявили в государственном концерне «Укроборонпром». «Результаты совместной проверки БТР-4: поставленные военным бронетранспортеры – надлежащего качества», – сказано в сообщении. В «Укроборонпроме» объяснили, что 24 января бронетранспортеры в местах их постоянной дислокации проверила совместная комиссия представителей Министерства обороны и Харьковского конструкторского бюро имени Морозова […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушили / 13 декабря
- МИД анонсировал обсуждение мирного договора с Японией / 18 декабря
- В промзоне Петербурга начался крупный пожар / 3 декабря
- Мнения: Трактористы и телеграмисты / 22 января
- После нападения на пост ДПС в Магасе трое полицейских оказались в реанимации / 31 декабря
- Зеленский – главе ОБСЕ: Важно, чтобы СММ работала в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу / 20 января
- Япония решила отправить эсминец и патрульный самолет в Оманский залив / 27 декабря
- Горбачев обиделся на американские СМИ из-за статьи о пицце / 3 декабря