Кабмин согласовал кандидатуру главы Закарпатской ОГА – СМИ

Кабинет Министров Украины 29 января согласовал назначение Никиты Михайлюка председателем Закарпатской областной государственной администрации. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник в Кабмине.
Известно, что Михайлюк – бизнесмен, занимавшийся оптовой торговлей химическими продуктами.
Ужгородский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале сообщил, что Михайлюк в 2003 году окончил академию Службы безопасности Украины, после чего пять лет работал в центральном аппарате СБУ.
Официального подтверждения возможного назначения нового главы Закарпатской ОГА пока не было.
24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет главу Львовской ОГА Маркияна Мальского и закарпатского губернатора Игоря Бондаренко. «В этих двух областях мы не увидели никакого результата», – отметил Зеленский.
Бондаренко сказал, что не понимает, почему президент его уволил.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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