Кабмин согласовал кандидатуру главы Закарпатской ОГА – СМИ

Кабмин согласовал кандидатуру главы Закарпатской ОГА – СМИ

29.01.2020, 17:42, Новости дня

Кабинет Министров Украины 29 января согласовал назначение Никиты Михайлюка председателем Закарпатской областной государственной администрации. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник в Кабмине.

Известно, что Михайлюк – бизнесмен, занимавшийся оптовой торговлей химическими продуктами.

Ужгородский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале сообщил, что Михайлюк в 2003 году окончил академию Службы безопасности Украины, после чего пять лет работал в центральном аппарате СБУ.

Официального подтверждения возможного назначения нового главы Закарпатской ОГА пока не было.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет главу Львовской ОГА Маркияна Мальского и закарпатского губернатора Игоря Бондаренко. «В этих двух областях мы не увидели никакого результата», – отметил Зеленский.

Бондаренко сказал, что не понимает, почему президент его уволил. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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