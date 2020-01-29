Кабмин согласовал кандидатуру главы Закарпатской ОГА – СМИ

Кабинет Министров Украины 29 января согласовал назначение Никиты Михайлюка председателем Закарпатской областной государственной администрации. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник в Кабмине.

Известно, что Михайлюк – бизнесмен, занимавшийся оптовой торговлей химическими продуктами.

Ужгородский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале сообщил, что Михайлюк в 2003 году окончил академию Службы безопасности Украины, после чего пять лет работал в центральном аппарате СБУ.

Официального подтверждения возможного назначения нового главы Закарпатской ОГА пока не было.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет главу Львовской ОГА Маркияна Мальского и закарпатского губернатора Игоря Бондаренко. «В этих двух областях мы не увидели никакого результата», – отметил Зеленский.

Бондаренко сказал, что не понимает, почему президент его уволил.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россию ждет масштабное обновление старого жилого фонда. По крайней мере, по оценкам аналитиков, каждый пятый дом в стране подходит под критерии реновации, проходящей сейчас в Москве. Отвечал за столичную реновацию Марат Хуснуллин, а теперь он курирует строительную отрасль всей страны. Что необходимо сделать для рывка в массовом жилищном строительстве? Смене куратора строительной отрасли на уровне […]