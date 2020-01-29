Украина попала в тройку стран, на которые чаще всего жалуются в ЕСПЧ

Украина оказалась в тройке стран, на которых чаще всего жалуются в Европейском суде по правам человека. Об этом говорится в отчете суда за 2019 год, опубликованном на сайте ЕСПЧ 29 января.
Из почти 60 тысяч судебных дел, которые ждут решения, 8 850 касались Украины (14,8%). Второе место в этом показателе заняла Турция — 9 250 жалоб (15,5%). На первом месте оказалась Россия, которая опередила Украину почти в 2 раза — 15 050 жалоб (25,2%).
Инфографика: echr.coe.int
Также в отчет попали граничащие с Украиной страны. В частности, Румыния расположилась на четвертом месте — 7900 дел (13,2%). Польша получила 1250 жалоб в ЕСПЧ, что составляет 2,1% от общего количества.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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