Умерла самая старая женщина в мире

В Таджикистане умерла 126-летняя Фотима Мирзокулова, которая считалась старейшей женщиной в стране и могла быть самой старой в мире, сообщила администрация Аштского района.

В паспорте указано, что Фотима родилась 13 марта 1893 года. Она была два раза замужем и родила восьмерых детей. У женщины более 200 внуков, правнуков и праправнуков, информирует Sputnik Таджикистан.

Мирзокулова даже после выхода на пенсию продолжала работать на сборе хлопка. Отмечается, что женщина пожила в трех веках и трех государствах – Бухарском эмирате, СССР и независимом Таджикистане. Похоронили долгожительницу в родном селе Дахана джамоата Шайдан.

Как отмечает британское издание Daily Mail, Фотима Мирзокулова была старейшей женщиной в мире, если дата в ее паспорте соответствует действительности. Однако других документов, подтверждающих возраст женщины, нет, сообщает РИА «Новости».

5 января 117 лет исполнилось женщине, которая считается официально старейшим жителем Земли и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

В мае прошлого года умер самый пожилой мужчина России, 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев.

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