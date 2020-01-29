Коронавирус 2019-nCoV. В Минздраве Украины заявили, что не рекомендуют отменять авиарейсы из Китая

Украина не рекомендует отменять авиарейсы из Китая в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Об этом 29 января сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Его попросили прокомментировать информацию о намерении авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сделать два рейса в Китай, чтобы забрать находящихся там граждан Украины.

«Украина не отменяет и не рекомендует отменять рейсы, как это делается и другими странами. Рейсы могут быть оставлены. Учитывая, что эта ситуация стала резонансной, дается возможность людям (тем, которые пожелают) вернуться в Украину», – сказал Коваль.

Он подчеркнул, что «конкретных, отдельных мероприятий по обследованию этих людей делать не нужно, потому что инкубационный период составляет 10 дней». Замминистра объяснил, что прибывшим, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, измерят температуру и возьмут на карантин тех, у кого она окажется повышенной.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Помощник президента, секретарь Государственного совета Игорь Левитин провел заседание рабочей группы в рамках подготовки расширенного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию по вопросу повышения роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. В заседании приняли участие руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению «Образование и наука» губернатор Новосибирской […]