«Ливия забирает наших товарищей». Гибель российского наемника в Африке

Сообщества российских наемников сообщили о гибели в Ливии россиянина, который, как удалось подтвердить Радио Свобода, оказался 39-летним жителем Санкт-Петербурга Владимиром Скопиновым, ранее участвовавшим в войне на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов.

27 января сообщество «Имперский легион» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало сообщение (оригинал, сохраненная копия) о смерти в Ливии россиянина по имени Владимир. «Имперский легион» – это подразделение «Русского имперского движения», которое, по признанию координатора этой организации Станислава Воробьева, во время войны в Донбассе отправило воевать на восток Украины «около ста ополченцев». В посте о гибели Владимира сообщается, что это уже второй россиянин, погибший в Ливии: «Ливия продолжает забирать наших товарищей. За два месяца уже второй легионер погиб в Ливии. На встрече 8 февраля обязательно помянем Владимира» (как следует из поста одного из членов «Имперского легиона» Алексея Антонова (оригинал, сохраненная копия), первым из упомянутых погибших является «десантник Максим», Радио Свобода пока не удалось достоверно установить его личность).

28 января в профиле одного из лидеров «Русского имперского движения», члена «Союза добровольцев Донбасса» Вадима Васильева появился пост (оригинал, сохраненная копия), в котором сообщалось о гибели «Володи» с позывным «Морпех». В комментариях к посту Васильев рассказал, что знал "Володю Морпеха" с конца 2014 года:

«Знал Володю Морпеха с первого дня, как он пришел к нам с пополнением в Имперский Легион в канун Нового 2015 года. Он оборонял с Легионом Кумшатское, затем были бои за Круглик, Миус, штурм Дебальцево, ранение. Замечательный был боец и человек! И вот такая трагическая весть! Вечная память нашему товарищу! Он оборонял с Легионом Кумшатское, затем были бои за Круглик, Миус, штурм Дебальцево, ранение. Замечательный был боец и человек! И вот такая трагическая весть! Вечная память нашему товарищу!».

Утром 29 января сообщение о гибели Скопинова появилось в сообществе «Мемориал героев ДНР и ЛНР» в социальной сети «ВКонтакте». В тексте сообщения говорится: «Скопинов Владимир "Морпех". Воевал на Донбассе погиб в Ливии в январе 2020 года».

Вскоре в твиттере появились сообщения, из которых следует, что речь идет о жителе Санкт-Петербурга Владимире Александровиче Скопинове. Сравнение фотографий из удаленного аккаунта Скопинова во "ВКонтакте", сохранившихся в интернете, и снимков в постах "Имперского легиона" и Вадима Васильева подтверждают, что Васильев и "Легион" сообщили именно о смерти Владимира Скопинова.

В аккаунте Вадима Васильева есть несколько фотографий со Скопиным, сделанных во время войны на востоке Украины в 2015–2016 годах.

Вадим Васильев на момент этой публикации не ответил на сообщения Радио Свобода с просьбой уточнить, откуда стало известно о гибели Скопинова именно в Ливии. Не ответили на такие же сообщения и администраторы сообщества "Имперский легион". Несколько друзей Скопинова, который, по неподтвержденной информации, до 2015 года работал полицейским в Санкт-Петербурге, рассказали Радио Свобода, что ничего не знают о его гибели.

Как следует из фотографий в удаленном аккаунте Скопинова, до того как стать наемником, он служил в 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты. Бойцы этой бригады, как ранее выяснили с помощью открытых источников волонтеры украинского расследовательского сообщества InformNapalm, воевали в Сирии, охраняя Пальмиру и участвуя в сопровождении до порта Тартус огнеметных систем "Солнцепек" во время их отправки в Россию после завершения активной фазы боевых действий против группировки "Исламское государство" и сирийской вооруженной оппозиции.

Первый раз об участии российских наемников в боях в Ливии, где после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году продолжается гражданская война, агентство Reuters написало еще в 2017 году. В сентябре 2019 года агентство Bloomberg подтвердило эту информацию, уточнив, что россияне воюют в Ливии в составе так называемой "ЧВК Вагнера". В октябре 2019 года издание "Медуза" написало о том, что только в сентябре этого же года в Ливии погибли от 10 до 35 российских наемников. Как позже сообщал "Знак", одним из погибших оказался 55-летний житель Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев.

Россияне сражаются в Ливии на стороне войск Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара, осаждающих столицу республики Триполи. Сам город контролируется признанным международным сообществом Правительством национального согласия. Россия официально не признает участие своих военных или наемников в боевых действиях в Ливии. 11 января 2020 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о наемниках "ЧВК Вагнера" в этой стране, допустил, что там могут присутствовать россияне, но заявил, что "они не представляют интересы российского государства".

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