Онколог рассказал о достижениях России в борьбе с раком

Хирург, онколог и маммолог Дмитрий Петровский рассказал о передовых методах лечения рака и достижениях отечественных специалистов в данной области. Врач отметил, что у российских исследователей есть успехи, но они далеки от прорывных, сообщает телеканал «Царьград».

Петровский выразил уверенность, что наиболее перспективный способ борьбы с онкологическими заболеваниями – стимулирование иммунитета. Он пояснил, что человеческий организм обладает «встроенной защитой» от рака, но по неизвестным причинам она дает сбой, что приводит к образованию опухолей. Поэтому данный механизм следует стимулировать.

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