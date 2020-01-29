В Волгоградской области автобус с опрокинулся в кювет, пострадали дети

В Волгоградской области автобус с опрокинулся в кювет, пострадали дети

29.01.2020, 17:26, Новости дня

В Волгоградской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, пострадали трое детей и один взрослый, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел в Камышинском районе, на федеральной автодороге Р-228, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«На 522-ом километре трассы произошло опрокидывание в кювет пассажирского автобуса Mercedes. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей», – добавили в МЧС.

Всего в автобусе было 11 человек и два водителя. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В минувшее воскресенье в Пермском крае при столкновении автобуса с двумя автомобилями пострадали 15 человек.



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