Советник Зеленского матом отреагировал на повышение цен на газ

Советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков в нецензурной форме отреагировал на высокие цены на газ для потребителей, а также объяснил причину этого.
В своем Facebook он разместил фотографию квитанции за январь, где цена за топливо составляет почти 7 тыс. гривен, при том, что, по его словам, «НАК и Министерство громогласно сообщили миру», что цена на газ в январе будет составлять 4 тыс. 650 гривен за тысячу кубометров (без НДС, наценок газсбытов и транспортировки).
«Пришли платежки за январь с ценой 6 тыс. 913 гривен (от, например, Киевоблгазсбыт) за ту же тысячу кубов, которая как ни крути — вот и близко не 4 тыс. 650 гривен», – написал Новиков.
«Какого …, вполне резонно спросите вы», – добавил советник президента.
Он также объяснил, почему цена на топливо так возросла. По словам Новикова, Нафтогаз закупил летом дорогой газ и теперь хочет «расстаться с ним не в ущерб себе и своим премиям».
Новиков пообещал передать Зеленскому «справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины».
Ранее Нафтогаз предупредил о возможности отключения отопления в 30 городах Украины.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 98% больных гемофилией в Украине были заражены гепатитом С во время переливания крови и ее препаратов в государственных медицинских учреждениях, заявил на пресс-конференции в информагентстве УНИАН 29 января председатель правления Всеукраинского общества гемофилии Александр Шмило. «Безопасность крови – это очень важный вопрос, который замалчивается. Информацию об инфицировании путем переливания крови или ее компонентов стараются «затереть», не […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Единая Россия» сформирует перечень оперативных поручений по итогам послания Путина / 13 января
- В правительстве Германии опровергли слова Путина, который говорил что РФ обращалась с запросом об экстрадиции Хангошвили / 12 декабря
- «Коммерсантъ»: «Адмирал Кузнецов» загорелся из-за неубранной кучи мусора / 13 декабря
- Путин поздравил Трампа с Новым годом / 30 декабря
- Rambler решил просить о прекращении дела против Nginx / 16 декабря
- Данилов заявил, что главной угрозой мировой безопасности станет кибероружие / 14 декабря
- В Москве решили создать закон для борьбы с токсикоманией у подростков / 3 декабря
- Миллер сказал, что Газпром ждет от Украины / 6 декабря