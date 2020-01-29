Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном о поставках нефти

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном о поставках нефти

29.01.2020, 17:12, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти.

«Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», – сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт между Россией и Белоруссией произошел якобы из-за желания Москвы продавать Минску нефть по цене выше мировой. Он также заявил, что российская сторона «нагло, беспардонно, без причины» ради «унижения» Белоруссии закрывает свой рынок продуктов питания.



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