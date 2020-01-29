Жена Остапчука: Я заметила результаты его общения с женщинами. Были одноразовые, многоразовые, постоянные

Жена украинского телеведущего Владимра Остапчука рассказала о причинах развод с ним в рубрике «Кофе с перцем» программы «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

«Это огромный скачок в популярности, причем в международной популярности. Когда внимание со всех сторон, и не только от женщин но и от мужчин. Наконец я такой классный, все увидели. Ага, женщины! Нет, эта уже не нужна, и эта уже не нужна. Новая, старая – никакая не нужна. Мне никто не нужен, потому что я крутой», – рассказала она.

По словам Войченко, Остапчук всегда стремился стать известным, а проблемы в их отношениях начались после «Евровидения 2017», ведущим которого был Остапчук.

Она отметила, что всегда поддерживала мужа и помогла ему устроиться десять лет назад на его первую работу на телевидении – переводчиком.

В 2017 году, как рассказала Войченко, Остапчук ушел из семьи к другой женщине, но вскоре вернулся.

«Человек мне сказал: «Я хочу изменить свою жизнь кардинально, полностью, уйти к другой». Но потом прошло буквально две недели и расхотелось, потому что этого уже тоже не хочется», – рассказала она.

Войченко добавила, что измены продолжились. Вскоре она прочитала переписку Остапчука с девушкой, с которой он решил развивать отношения.

«Был момент, когда он оставил мне свой телефон, и в галерее я заметила, скажем так, результаты его общения с женщинами. Какие-то были одноразовые, многоразовые, постоянные. То есть, были ситуации… Я узнала об этом постфактум. Что, конечно, просто меня шокировало… Я замечала, что одна и та же женщина пишет ему в Instagram. Я спросила, услышала какой-то непонятный ответ», –— поделилась Войченко.

Она отметила, что после этого попросила Остапчука уйти из семьи.

На развод Владимир Остапчук подал в Подольский районный суд города Киева.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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