Холодницкий заявил, что зарплата прокуроров антикоррупционной прокуратуры составит 75 тыс. грн

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью Радио НВ 28 января сообщил, что ведомство проводит дополнительный набор прокуроров.

«У нас есть 11 вакансий. Их было меньше, но нам немножко «добросили» вакансий, потому дел действительно много: 200 дел в судах, 700 производств расследуется. И прокуроры должны уделять внимание и тем делам, которые в судах, и тем делам, которые расследуются; потому что должны быть и новые подозрения, и направленные новые дела в суд. Я понимаю, что 35 человек [САП] сейчас фактически не справляются. И не потому, что плохо работают, а потому, что их мало. Подчеркиваю: сейчас работу 250 детективов Национального антикоррупционного бюро обеспечивают лишь 35 прокуроров», – сказал Холодницкий.

Он отметил, что в ноябре 2019 году ведомству передали еще около 200 производств.

«Так называемые дела [беглого президента Украины Виктора] Януковича, экономический блок, дела Майдана (некоторые не касаются расстрелов, но это коррупционный экономический блок, их также много). К нам после 21 года следствия даже перебросили дело Павла Лазаренко. То самое, большое, где 10 тысяч томов. И надо с ним тоже что-то делать», – рассказал глава САП.

По его словам, привлекать новых прокуроров будут зарплатой.

«Чем мы будем заинтересовывать, привлекать? Во-первых, конкурентной зарплатой – около 70 тыс. грн в месяц без премий и надбавок (с ними плюс – минус 75 тыс. будет). То есть есть за что работать. С понедельника [3 февраля] мы начинаем прием документов, и по количеству людей уже будем видеть, как будем двигаться дальше. В нашем конкурсе будет больше проходной балл по знанию законодательства, чем в Офисе генерального прокурора, – но у нас, соответственно, требования и зарплаты больше, чем там», – добавил Холодоницкий.

Указ генпрокурора о создании антикоррупционной прокуратуры был подписан 22 сентября 2015 года. В конце ноября ее возглавил Холодницкий.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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