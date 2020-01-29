Власти Германии имеют доказательства работы Huawei на китайскую разведку

Власти Германии получили доказательства того, что компания Huawei сотрудничала с китайской разведкой. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на конфиденциальные документы Министерства иностранных дел Германии.
Согласно этим документам, в конце 2019 года Министерство иностранных дел Германии получило разведданные США о том, что Huawei работает с агентствами безопасности Китая.
21 февраля государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отказывается от сотрудничества со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies. В американской разведке предполагали, что компанию Huawei финансировали министерство государственной безопасности Китая, разведка и народно-освободительная армия КНР.
16 мая президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций в связи с угрозой национальной безопасности, и компания Huawei попала в черный список.
29 июня Трамп заявил, что Huawei вновь разрешат приобретать оборудование и другую продукцию американского производства, при этом США пока не исключают эту фирму из числа организаций, угрожающих национальной безопасности.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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