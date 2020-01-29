В ПАСЕ отклонили большую часть антироссийских поправок в подтверждении полномочий РФ

Комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий РФ в ассамблее, сообщил глава российской делегации Петр Толстой.

«Большинство поправок к резолюции [главы группы «Объединенных европейских левых», представителя Нидерландов] Тини Кокса отклонены, они носили ярко выраженный антироссийский характер», – сообщил Толстой, передает ТАСС.

По его словам, большинство парламентариев в ПАСЕ не поддаются на «провокации со стороны авторов поправок» из Британии и Украины.

В понедельник ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, однако позже стало известно, что доклад комитета Парламентской ассамблеи по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия РФ в полном объеме.

Также в мониторинговом комитете ПАСЕ заявили, что РФ выполнила рекомендации после возвращения в организацию, также был отмечен прогресс в выполнении Минских соглашений.

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