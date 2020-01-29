Путин уволил главу Чувашии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, сообщили в Кремле.

Врио главы региона назначен Олег Николаев, передает РИА «Новости».

Отстранение произошло на фоне скандала с резонансным видео, на котором губернатор вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины на торжественной церемонии и его словами о журналистах.

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