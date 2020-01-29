Путин уволил главу Чувашии

Путин уволил главу Чувашии

29.01.2020, 17:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, сообщили в Кремле.

Врио главы региона назначен Олег Николаев, передает РИА «Новости».

Отстранение произошло на фоне скандала с резонансным видео, на котором губернатор вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины на торжественной церемонии и его словами о журналистах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 30 января в Женеве заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае, следует из заявления ВОЗ. Об этом информирует ТАСС. В понедельник ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне как «высокий». Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус отправился в Китай для оценки ситуации. В […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика