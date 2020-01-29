В России запатентован космический «пожиратель мусора»

В России запатентован космический аппарат, созданный для того, чтобы улавливать мусор на орбите Земли и перерабатывать его в топливо. Презентация устройства состоялась на 44-х Академических чтениях по космонавтике.

Обладательницей патента стала сотрудница компании «Российские космические системы» Мария Баркова. По ее словам, проблема наличия мусора на околоземной орбите имеет системный характер и требует скорейшего решения. Основную массу космического мусора составляют отработавшие свой срок космические аппараты, ступени ракет-носителей, космические зонды и их обломки. Э то создает угрозу для дальнейших запусков новых аппаратов из-за опасности столкновения с ними.

Запатентованный аппарат сможет обнаруживать космический мусор и захватывать его титановой сетью диаметром 100 метров, которая за один раз способна забрать до полутонны металла. Затем устройство будет дробить и посредством химической реакции Сабатье <реакция водорода с диоксидом углерода, которая проходит при повышенной температуре и давлении — The Insider> синтезировать метан и воду. Аппарат сможет работать на орбитах от 800 км и должен прослужить до 10 лет.

Напомним, ранее первый замглавы «Роскосмоса» Юрий Урличич сообщал, что «Роскосмос» планирует создать два космических аппарата, которые смогут захватывать и изменять траектории потенциально опасных объектов на орбитах.

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