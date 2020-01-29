Пресс-служба: Стоимость недвижимости Устинова взята с потолка, а сам он брал на нее кредит

Стоимость земельного участка и объектов недвижимости, принадлежащих постоянному представителю президента в Южном федеральном округе Владимиру Устинову, о которой сообщило накануне издание «Проект», «взята с потолка». Об этом The Insider заявила помощница Устинова Наталья Вешнякова, комментируя публикацию «Проекта».

«Рыночная стоимость — это оценочные данные. Сумма, указанная в публикации, взята с потолка», — сказала Вешнякова.

По ее словам, Устинов приобрел недвижимость в кредит, а строительством дома занимался сам, на что тоже брал кредит. «Владимир Васильевич свою недвижимость все время декларирует, он занимался покупкой и строительством дома достаточно давно, для этого брал кредит в банке и все это постепенно оплачивал. Дом он строил сам, не покупал готовый, а строил. Беря кредиты, тихонько погашая. Поэтому он сам в недоумении, откуда взята такая сумма. Такая недвижимость у него действительно есть, и это указано в декларации». — сказала Вешнякова.

Площадь принадлежащего Устинову участка в поселке «ландшафт» на на Рублевке, составляет 6,2 тыс. кв. метров, на ней расположен дом в тысячу кв. метров, рыночная стоимость которого оценивается в 600 млн рублей. Максимальный годовой доход, задекларированный Устиновым за годы работы на гсслужбе, составил 15 млн рублей. На госслужбе Устинов проработал всю жизнь, однако это далеко не единственная его недвижимость.

«Если бы кто-то предложил Владимиру Васильевичу такую сумму, я думаю, он бы тут же продал, потому что это не стоит таких денег», — добавила Вешнякова в разговоре с The Insider.

Если господин Устинов согласится продать свой дом и участок по той цене, которая была бы позволительна при его официальной зарплате, то The Insider с удовольствием купит их у него.

Накануне «Проект» сообщил, что соседу Устинова по участку — первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко — принадлежит недвижимость на общую сумму около 1 млрд рублей. Это подтверждает выводы The Insider.

Площадь принадлежащего Кириенко участка составляет более 7 тысяч квадратных метров. Среди расположенных там объектов недвижимости — дом площадью 700 квадратных метров, спортивный комплекс и дом охраны. Точная стоимость участка неизвестна, однако, учитывая, что цена аналогичных участков на Рублевке колеблется от 900 млн до 1,7 млрд рублей, «Проект» предполагает, что все имущество Кириенко можно оценить в 1 млрд рублей.

Связаться с пресс-службой Кириенко The Insider не удалось.

Ранее The Insider исследовал недвижимость, принадлежащую министру иностранных дел Сергею Лаврову, и обнаружил, что ее суммарная стоимость составляет около 600 млн рублей. Один из его особняков находится в «Ландшафте».

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