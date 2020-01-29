Мнение: Реновация по всей стране, штрафы за балконы и долгострои на Западе

1. Реновацию старой жилой застройки следует распространить на всю страну. Об этом давно ожидаемом шаге заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, который занимался программой реновации в Москве, а теперь, по-видимому, будет курировать вопросы строительства в масштабах России:

https://lenta.ru/news/2020/01/25/renovatsiya/

Сносить советскую панельную застройку в любом случае необходимо, она успела постареть и морально, и физически. Другое дело, что напрямую повторить опыт Москвы в большинстве других городов просто не получится.

Во-первых, у малых и средних городов обычно просто нет средств на масштабные переселения жителей и постройку нового жилья. Деньги, скорее всего, придётся брать из бюджетов регионов и федерального бюджета.

Во-вторых, строить на месте хрущёвок и брежневок современные многоэтажки, – с повышенной плотностью и высотностью застройки, – в городах со стабильным или падающим населением практически бессмысленно, в отличие от Москвы. Скорее, там нужна средне- и малоэтажная застройка.

2. Урбанисты танцуют от радости и издевательски трезвонят в велосипедные звонки. В Петербурге теперь будут собирать штрафы за незаконно застеклённые балконы, причём теоретически их можно будет взимать вне зависимости от того, насколько давно произошло правонарушение:

https://rg.ru/2020/01/19/reg-szfo/v-peterburge-vveli-shtrafy-za-nezakonno-zasteklennye-balkony.html

В Петербурге вступили в силу поправки в городской закон об административных правонарушениях. Теперь в любой момент можно оштрафовать владельцев незаконно застекленных балконов, даже если работы были проведены десятки лет назад.

Поправки в закон инициировала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Как сообщили «РГ» в ведомстве, нововведение в первую очередь рассчитано на предпринимателей, которые в нежилом фонде устраивают незаконные перепланировки. Но в законе сказано о сохранности фасадов в целом, так что новые правила затрагивают сотни тысяч петербуржцев, которые самовольно застеклили когда-то балконы. Правда, штраф для физических лиц небольшой – от одной до пяти тысяч рублей.

С одной стороны, кустарное остекление балконов и вправду портит архитектурный облик домов. Цивилизованных решений здесь два: либо на уровне города/дома вводится запрет на переделку балконов и они очищаются, либо наоборот, ТСЖ/управляющая компания устанавливает единый дизайн остекления для всего дома, которому нужно следовать.

Проблема, в том, кто будет за всё это платить. Наведение порядка и единообразия влетит в копеечку либо жильцам, либо городским властям (то есть той части горожан, которая платит налоги).

В человеческий организм на уровень рефлексов заложено уважение к традициям. Если вначале с самостоятельным остекленением балконов советская власть боролась, ко временам Горбачёва государство пустило уже этот вопрос на самотёк. Народ привык, что так можно. Теперь людям будет достаточно сложно объяснить, что балконная плита является частью общедомового имущества и переделывать балкон без согласия других жильцов нельзя.

3. К вопросу о том, бывают ли долгострои на Западе. Вот, например, в маленькой европейской Литве — наши недалёкие соседи не могут достроить какой-то стадион аж с 1987 года:

https://9gag.com/gag/a9ROobW

Также все на 9gag знают про берлинский аэропорт, который строится более 13 лет. Шутки по его поводу нескончаемы, он стал всемирным мемом-долгостроем.

Китайский госпиталь, который власти КНР обещают построить за 10 дней для лечения модного сейчас коронавируса, мемом ещё не стал, но вот-вот станет. Картинку с экскаваторами уже часто цитируют, когда надо высказаться по поводу скорости работы строителей:

https://9gag.com/gag/ag5Eden

Источник: Место для дискуссий

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