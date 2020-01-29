Поклонская вступилась за Билли Айлиш

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская вступилась за американскую певицу Билли Айлиш, которую раскритиковали после получения «Грэмми» во всех главных номинациях, а также высказалась о современных российских рэперах.
«Не понимаю, почему все кинулись ругать американскую певицу Билли Айлиш, которая получила «Грэмми» во всех главных номинациях. Молодец! Она живая, настоящая. Говорят, «Bad guy» – грустный и мрачный трек. Прочитала перевод текста песни – ну, так сегодня мыслят подростки. Чего вы от них хотите? Чтобы они «постарели» раньше времени?» – написала Поклонская в своем Telegram.
Она предложила вместо этого послушать треки рэпера FACE «Юморист» или IC3PEAK «Смерти Больше Нет».
«И что? Запретим или расстреляем? Чтобы безысходность не плодили?.. Пусть ребята слушают их – ничего страшного нет. Я вот своей дочке не запрещаю это. И вам не советую быть «диктаторами» с ремнем. У нас умная молодежь, которая сама разберется во всем», – написала Поклонская.
Она призналась, что сама слушает Билли Айлиш и любит ее творчество.
Напомним, американская исполнительница получила «Грэмми» во всех основных номинациях: лучшей песней стала «Bad Guy», она победила в категории «лучший новый исполнитель», ее альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? стал лучшим альбомом года.
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