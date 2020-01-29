Личное: Западня

В Китае, как вы знаете, в связи с эпидемией, блокировали десятки городов и населённых пунктов. Всё, как в апокалиптическом фильме — военные в противочумных костюмах никого не выпускают из очага заражения.

Насколько эти меры запоздали, вопрос десятый. Россия вдруг вспомнила, что в Китае — полно русских.



Фото: Соцсети

Много молодёжи, студентов. Путешественников, типа блогГеров. Писек-моделей, прилетевших в Поднебесную то ли позировать голенькими, то ли просто сосать.

В общем, русского народу — тьма. И ни один из них не рюхнулся, чтобы вовремя улететь. Наши соотечественники оказались в западне — кругом лютует коронавирус, а они сидят в эпицентре.

Российские власти решили, что людей нужно спасать, будто спасать в самой стране уже некого. Провели переговоры с китайскими коммунистами, готовят к вылету несколько самолётов.

Ну, мол, молодёжь и писи, мы вас спасём!

Билеты бесплатны. Мест — с избытком. Всё удовольствие — за государственный счёт.

То есть, по факту, десятки миллионов рублей хотят изъять из бюджета, откуда финансируются пенсии старикам, зарплаты учителям, строительство больниц и прочее, и потратить на эвакуацию русских китайцев.

Скажу откровенно?

Эти люди связали свою жизнь с Китаем или планировали это сделать. Россия им была не нужна в их будущем. Они мечтали устроиться в Поднебесной, жить там, учиться, остаться или просто работать.

Русские на войне своих не бросают? Конечно — своих. Своих бросать нельзя. Но ответьте мне честно, как думаете: оказавшиеся в западне ребята — свои?

Не думаю, что их так можно назвать.

США, например, тоже планирует организовать эвакуацию своих граждан. Власти переговорили с авиакомпаниями, те согласились рискнуть и выставили цены на билеты в 2-3 раза превосходящие обычный тариф.

Нет, ну а что? Спрос порождает предложение — это честные рыночные отношения. Хочешь улететь? Плати. Ты сама несёшь ответственность за свои риски.

Так почему же богатейшая страна мира помогает своим гражданам с умом, а чуть не самая нищая — бесплатно?

Дело, как мне кажется, в безответственности наших людей: американец летит в Китай, осознавая все риски, думая о последствиях, надеясь на себя, как взрослый и ответственный человек, а россиянин — как нашкодивший мальчик, который бежит к мамке, чтобы его спасла.

Да нет же, поймите, я — тоже за эвакуацию россиян из Китая, но никак не пойму, почему она должна проводиться за наш с вами счёт и бесплатно для самих путешественников!

Это реально ведь огромная сумма!

Я не права, считая, что оказавшиеся в заблокированных китайских городах россияне, должны сами оплачивать эвакуацию?

Источник: Лена Миро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Наряд погранслужбы ФСБ попал в серьезную аварию во время погони за предполагаемыми контрабандистами в Ростовской области. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП. Авария произошла утром 29 января в Донецке. Пограничники на УАЗе преследовали "Ниву", в салоне которой, предположительно, перевозили контрабанду. В какой-то момент навстречу служебному автомобилю выехали "Жигули", уйти от столкновения водитель не успел. От […]