В Украине превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ – Центр общественного здоровья

В Украине превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ – Центр общественного здоровья

29.01.2020, 16:42, Новости дня

Эпидемический уровень по гриппу и ОРВИ в Украине превышен. Об этом 29 января сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«В целом по Украине мы перешли эпидемический порог. Превышение достаточно незначительное – 1,4%. Это свидетельствует лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая, и ситуация пока что не является угрожающей», – сказала она.

По словам врача, уровень в разных регионах Украины разный, в том числе «низкий предэпидемиологический».

«Есть три региона, которые находятся уже на среднем эпидемиологическом уровне активности – это Тернополь, Житомир и Хмельницкая область», – объяснила Кошалко.

С начала эпидемического сезона в Украине от осложнений, вызванных гриппом, умерло 13 человек.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Семья нового премьер-министра России, бывшего главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина владеет недвижимостью общей стоимостью около 3 млрд руб. (около $47,9 млн). Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, опубликованном 28 января на его сайте. Все недвижимое имущество, сказано в расследовании, оформлено на членов семьи российского чиновника. “Мега-дача […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика