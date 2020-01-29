Путин сделал поручение по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса поставил задачу минимизировать человеческие потери от пневмонии, вызванной этим вирусом.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача – минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что в ситуации с китайским коронавирусом речь идет о новом явлении, и встает вопрос готовности РФ к этому вызову.

«Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», – сказал президент.

Говоря о ситуации в Китае, Путин напомнил, что зафиксировано много летальных исходов. При этом, заметил президент, правительство РФ уже выработало превентивные меры по противодействию распространению вируса в стране.

На встрече, в которой приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова, российский лидер попросил доложить о ситуации с противодействием вирусу в России.

Отметим, что масштабы распространения нового коронавируса в КНР превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года: по последним данным, заражены 5 тыс. 999 человек (еще 9 тыс. 239 под подозрением), 132 умерли, 104 человека излечились.

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