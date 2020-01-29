Первоклассницу на Кубани затравили за отказ сдавать деньги на подарки

В краснодарской школе первоклассницу при всем классе оставили без новогоднего подарка, так как ее родители не сдали на него деньги. С ситуацией попросила разобраться депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По данным депутата, инцидент произошел перед Новым годом в краснодарской школе № 96. «Ребенка обошли на вручении новогодних подарков. Всем на парты положили подарки, кроме девочки, которой сказали, что ей не дадут подарок, потому что мама не сдала деньги на подарок», – рассказала Бессараб РИА «Новости».

По ее словам, семья школьницы ранее сообщила, что не будет сдавать деньги на подарки, так как в день вручения девочки не должно было быть на занятиях. Однако учитель решила раздать подарки раньше оговоренного срока.

«Ребенка обидели… Я направила депутатский запрос в адрес Министерства образования Краснодарского края с просьбой разобраться и принять соответствующие меры. Мы не настаиваем на увольнении преподавателя, но чтобы это стало предметом рассмотрения на какой-то комиссии педагогической с единственной целью, чтобы это никогда не повторилось», – отметила Бессараб.

Депутат добавила, что решила отреагировать на этот случай, так как к ней часто обращаются граждане с просьбами подобного характера. Она уточнила, что многие из них касаются действий родительских комитетов, организующих те или иные классные мероприятия.

В департаменте образования краснодарской мэрии заявили, что педагог не предприняла должных мер, чтобы избежать сложившейся ситуации. «Из-за случившегося учитель наказана: ей вынесено дисциплинарное взыскание. Также проведена работа со всеми педагогами школы, чтобы подобное не повторилось», – сказали в ведомстве. Отмечается, что родители девочки перевели ее в другую школу.

Напомним, в Новосибирске восьмилетнюю девочку выгнали с чаепития, так как родители не сдали на него деньги. В итоге администрация школы запретила проводить чаепития. После чего один из одноклассников девочки обвинил ее в причастности к этому и ударил. Она получила ушиб копчика.

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