В Москве проломили череп автору биографии Юрия Лужкова

Неизвестные злоумышленники избили в Москве писателя Михаила Полятыкина – автора биографии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Мужчина получил перелом черепа, ушиб головы, острую гематому и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает Vse42.ru.
После происшествия Полятыкин был доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц. СМИ сообщают, что в последнее время он испытывал проблемы с алкоголем. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, передает в среду РЕН ТВ.
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