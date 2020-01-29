В Apple заявили о рекордном доходе за квартал. Все благодаря iPhone 11 и AirPods

В первом квартале 2020 года компания Apple заработала $91,8 млрд — это самый высокий квартальный доход компании за все время. Об этом 28 января сообщила пресс-служба Apple.
«Мы рады сообщить о самом высоком квартальном доходе Apple за все время, чему способствует высокий спрос на наши модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также рекорды доходов от услуг и носимых устройств», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук.
Квартальная прибыль от продажи смартфонов составила $55,96 млрд ($51,98 млрд за аналогичный период прошлого года). Подписки на различные сервисы принесли компании $12,7 млрд ($10,8 млрд годом ранее), а продажи беспроводных наушников AirPods, часов Apple Watch и аксессуаров — $10 млрд ($7,3 млрд в прошлом году).
В то же время продажи Mac и iPad по сравнению с прошлым годом снизились с $7,4 млрд до $7,2 млрд и с $6,7 млрд до $5,98 млрд соответственно.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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