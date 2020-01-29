В Совфеде рассказали, как в 2020 году планируется рассчитывать прожиточный минимум

Прожиточный минимум в 2020 году будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года, когда он составлял 11 тыс. 185 рублей, сообщил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Даже если во II квартале последующего года продовольственная корзина и МРОТ оказываются меньше предыдущего, то работает золотое правило, что остается прежний уровень, законодательно это прописано. Показатели IV квартала ни на что не влияют, нас интересует II квартал 2019 года, по которому ориентирован прожиточный минимум на 2020 год», – сказал Рязанский, передает ТАСС.

Он добавил, что статистика IV квартала не влияет ни на какие параметры оказания социальной помощи, включая социальную поддержку, пенсионное обеспечение или МРОТ. По его словам, весь набор этой поддержки формируется по показателям II квартала, где «показатели самые высокие с точки зрения инфляции, с точки зрения издержек», а также самая дорогая продовольственная корзина.

«Это [снижение прожиточного минимума в IV квартале 2019 года] стечение обстоятельств, связанное со статистикой, которая не имеет отношения ни к чему, что могло бы повлиять на финансово-социальную поддержку граждан. Эта статистика показала удешевление ряда товаров из продовольственной корзины, не более того», – подчеркнул сенатор.

Ранее Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 тыс. 609 рублей на душу населения, 11 тыс. 510 рублей – для трудоспособного населения, 8 тыс. 788 рублей – для пенсионеров, 10 тыс. 383 рублей – для детей.

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале по отношению к третьему на 3,7% на душу населения. В III квартале он составил 11 тыс. 012 рублей на душу населения, снизившись с 11 тыс. 185 рублей во II квартале. При этом, согласно сообщению министерства, величина прожиточного минимума за IV квартал не влияет на размер социальных выплат, поскольку за основу берется прожиточный минимум за II квартал предыдущего года.

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